Газизов заявил, что не видит препятствий для проведения следующего матча со "Спартаком" основным составом, если очередные тесты дадут отрицательные результаты.
"Почему мы должны будем играть со «Спартаком» молодежью?
Один тест был подозрительным. Что мы должны были сделать? Этого человека купировать, изолировать. А первый круг лиц, который с ним контактировал, тоже сначала купировать и провести подтверждающие тесты.
В "Ростове", видимо, другая история. Курирующие органы города Ростова решили вот так.
Изолируется по регламенту не вся команда только контактирующие лица. А это устанавливаем не мы, а курирующие органы", - приводит слова Газизова "СЭ".
Информация о заражении нападающего "Уфы" Андреаса Вомбергара появилась в субботу, однако в клубе эти сведения опровергли, а в воскресенье "Уфа" основным составом провела матч против "Тамбова" (2:1). Основные составы "Ростова" и "Динамо" в аналогичной ситуации были закрыты на карантин на базе и участия в 23-м туре Российской Премьер-Лиги не приняли.
Гендиректор "Уфы" об изоляции команды: в "Ростове", видимо, другая ситуация
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, почему, несмотря на наличие в команде положительного теста на Covid-19, команда, в отличие от "Ростова" и "Динамо" не села на карантин.
Фото: Рустем Ахунов / КП
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