"Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трёх клубов, в Испании – от двух. Менеджмент "Локомотива" плотно работает с европейскими коллегами. К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж", - написал Маньяков в своём телеграм-канале.
Также агент заявил, что "Локомотив" не будет препятствовать переходу игрока. По словам источника, Миранчук мог уехать в Европу ещё зимой, но вето на трансфер наложил бывший главный тренер "Локо" Юрий Сёмин.
Агент рассказал о вариантах перехода Ал. Миранчука в европейские клубы
Александр Маньяков, известный футбольный агент, рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые есть у хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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