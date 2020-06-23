Ранее появилась информация, согласно которой Газзаев согласился возглавить клуб при условии значительного усиления состава. В настоящее время главным тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко, но он, по слухам, написал заявление об уходе.
"С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда её не обсуждал. Ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс". "Спорт-Экспресс"
Газзаев - о возможном возвращении в ЦСКА: фейк-новость, откровенная дезинформация
Российский специалист Валерий Газзаев, являющийся депутатом Госдумы РФ, прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: РИА "Новости"
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