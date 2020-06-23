Напомним, вчера стало известно, что бразилец присоединился к казахстанскому "Кайрату".
- К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду. Я думал, что вопрос решен, но причины срыва мне неизвестны, - цитирует Вагнера СЭ.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Вагнер Лав находился в московском клубе суммарно 9 лет.
"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.
Вагнер Лав: мы не смогли договориться с ЦСКА, но причина этого не в деньгах
Нападающий Вагнер Лав рассказал, почему он не вернулся в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
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