"Сказали, что все хорошо, поэтому я дергаться не стал". Худяков рассказал о звонке Прядкину перед матчем с "Уфой"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Уфой" звонил президенту РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
"Были слухи. Когда мы приземлились за день до игры, была куча звонков, в интернете все это обсуждалось. Поэтому, когда мы прибыли, это было все на уровне слухов. Я позвонил президенту нашей Премьер-лиги Сергею Прядкину, пообщался. Мне сказали, что все нормально, все хорошо. Я поэтому дергаться не стал", - приводит слова Худякова Metaratings.ru.

Накануне матча "Уфа" - "Тамбов" появилась информация, что у одного из футболистов уфимской команды были сомнительный результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Позже генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг это, заявив, что все здоровы.

Команда Вадима Евсеева обыграла "Тамбов" со счетом 2:1.

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков. "Уфа" с 30 баллами идет 8-й.


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Теги: Худяков Прядкин Тамбов Уфа
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