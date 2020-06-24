"Сказали, что все хорошо, поэтому я дергаться не стал". Худяков рассказал о звонке Прядкину перед матчем с "Уфой"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Уфой" звонил президенту РПЛ.

Фото: ФК "Тамбов"