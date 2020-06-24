Об этом сообщает Чемпионат. Ранее у него был диагностирован коронавирус, однако тесты, сделанные в другой лаборатории, показывают отсутствие COVID-19. Симптомы у форварда отсутствуют, из-за этого в клубе не могут подтвердить или опровергнуть его диагноз.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски. Сейчас московский клуб находится на 14-дневном карантине.
Из-за этого был отменен матч между "Динамо" и "Краснодаром". Клубы договорились о переносе игры на 19 июля. Встреча между "Динамо" и ЦСКА должна пройти 27 июня. Сыграет ли основной состав пока неизвестно.
Тесты на коронавирус у Н'жи показывают разные результаты
Нападающий московского "Динамо" сдал несколько тестов на COVID-19, и все они не могут точно определить наличие вируса в организме.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!