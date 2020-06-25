Об этом сообщает официальный клубный сайт. Зайти на трибуну можно будет за час до стартового свистка. В клубных ресурсах появится ссылка доступа, и с помощью приложения Zoom фанаты смогут поддержать петербургскую команду.
Внутри конференции можно будет пообщаться с другими болельщиками, а также изображение зрителя будет размещено в чаше стадиона на экранах.
Матч начнется 26 июня в 20.30 по мск.
"Зенит" позволит болельщикам попасть на стадион с помощью видеосвязи
"Зенит" откроет digital-трибуну для всех желающих поддержать команду в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"
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