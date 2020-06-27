Напомним, ранее несколько футболистов московского клуба заболели коронавирусом. Из-за этого матч 23-го тура РПЛ с "Краснодаром" был перенесен на 19 июля.
Сегодня "Динамо" сыграет с ЦСКА основным составом. Ранее сообщалось, что бело-голубые могут сыграть молодежным составом.
ФК "Динамо"
"Динамо" поблагодарило Роспотребнадзор, РПЛ и РФС за возможность сыграть с ЦСКА основным составом
"Динамо" поблагодарило Роспотребнадзор, РПЛ и РФС за возможность сыграть с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России основным составом.
Матч ТВ
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