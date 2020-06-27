- Не будет похоже ни с нашей стороны, ни со стороны "Спартака" на то, что показали в предыдущей игре. В смысле? У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен, - сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.
Игра "Спартака" и "Уфы" начнется в 16.30. В матче первого круга 20 сентября подопечным Евсеева удалось одержать победу 1:0.
Евсеев: у меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился эмоциями перед матчем со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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