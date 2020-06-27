Об этом сообщает СЭ. Отъезд белоруса на родину после разгромного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) вызвала недоумение у акционеров красно-синих из ВЭБ.
Вчера Виктор Гончаренко вернулся в Москву и выразил готовность доработать текущий сезон, руководители клуба вынесут свой вердикт чуть позже. Также отмечалось, что по прибытии в Россию из другой страны тренер будет вынужден пройти двухнедельный карантин.
В данный момент команду к матчам готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Сегодня армейцы сыграют против "Динамо".
"СЭ": отъезд Гончаренко в Белоруссию вызвал недоумение у акционеров из ВЭБ
Руководство ЦСКА до сих пор думает по поводу дальнейшего пребывания в клубе главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: Газета.ру
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