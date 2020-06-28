"Если победят "Спартак", то все остальное забудут". Аршавин - о возвращении Гончаренко

Экс-игрок "Зенита", а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин выразил мнение о возвращении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в клуб.
Фото: Global Look Press
- Конечно, когда нет стабильности, это не добавляет положительных эмоций футболистам. Но мы не знаем, в каких отношениях игроки состоят с тренером. Может быть, кто-то наоборот обрадовался, подумал: "Ох, хорошо, что уехал, я наконец-то начну играть". Кого-то это мобилизует, кто-то боится что придет новый тренер и он потеряет место в составе.

Может быть, возвращение придаст импульс команде. Если победят "Спартак", то все остальное забудут, - цитирует Аршавина Матч ТВ.

Официальный сайт ЦСКА сегодня объявил о возвращении Гончаренко к исполнению своих обязанностей. Ранее стало известно, что после матча с "Зенитом" (0:4) тренер уехал в Беларусь и написал заявление об уходе, однако руководство клуба уговорило специалиста остаться.

Готовил ЦСКА к дерби с "Динамо" (0:0) и руководил командой в матче старший тренер армейцев Сергей Овчинников.

Виктор Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Недавно он подписал новый контракт с клубом.


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Теги: Аршавин Гончаренко ЦСКА
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