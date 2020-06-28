"Если бы 75 лет назад была у нас такая мощь, посмели бы на нас напасть?" Тарасов - о Дне Победы

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Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удаётся побеждать и лучшее время исправить ситуацию - это следущая игра?? Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой Инстаграм и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня! Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать - это громко вспоминать их имена, а так же отмечать этот день достойно, как свой День рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю посмели ли на нас напасть бы. А Вы что думаете???
Дмитрий Тарасов пока не провёл ни одного официального матча за "Рубин". Бывший полузащитник "Локомотива" на тренировке получил тяжёлую травму, после чего перенёс операцию. Скорее всего, хавбек не выйдет на поле до конца сезона.