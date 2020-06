"Если бы 75 лет назад была у нас такая мощь, посмели бы на нас напасть?" Тарасов - о Дне Победы

View this post on Instagram

Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удаётся побеждать и лучшее время исправить ситуацию - это следущая игра?? Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой Инстаграм и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня! Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать - это громко вспоминать их имена, а так же отмечать этот день достойно, как свой День рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю посмели ли на нас напасть бы. А Вы что думаете???