Больше всех потратил "Спартак" - 11.6 млн евро.
Полностью список представивших цифры клубов выглядит следующим образом:
"Спартак" - 11.6 млн евро.
"Зенит" - 8,8 млн евро; 9,5 млн рублей.
ЦСКА - 4.2 млн евро.
"Краснодар" - 3.5 млн евро.
"Ростов" - 2.5 млн евро, 77 тысяч долларов.
"Локомотив" - 63.2 млн рублей.
"Крылья Советов" - 235 тысяч евро.
"Спартак" больше всех среди 8 клубов РПЛ заплатил посредникам в 2019 году
РФС опубликовал суммы, которые в течение прошедшего года потратили восемь клубов РПЛ на посредников.
Фото: Матч ТВ
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