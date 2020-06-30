По словам Дмитрия Андреева, на 90% встреча состоится.
"Каким составом мы сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения от Роспотребнадзора. Мы сдали уже четыре теста. Они все отрицательные. Другое дело, допустят ли контактных лиц? Если разрешат, то выставим боевой состав. Если нет, то, видимо, сыграем молодежью", - цитирует Андреева "Спорт-экспресс".
Напомним, ранее у некоторых игроков "Оренбурга" был выявлен коронавирус. Из-за этого команда не смогла сыграть с "Краснодаром" и "Оренбурга" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Матч "Оренбург" - "Урал" должен состояться 1 июня.
"Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 23 очка.
В "Оренбурге" рассказали, при каких условиях команда сыграет с "Уралом" основным составом
Спортивный директор "Оренбурга" не исключает, что матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом" команда проведет основным составом.
Фото: © ФК "Оренбург"
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