В "Оренбурге" рассказали, при каких условиях команда сыграет с "Уралом" основным составом

Спортивный директор "Оренбурга" не исключает, что матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом" команда проведет основным составом.

Фото: © ФК "Оренбург"