Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Никола Влашич.
"Вчера сыграли в баскетбол. Тренеры старой закалки практиковали это раньше и перед игрой, и в день игры. Чтобы по-другому посмотреть на игру и на тренировки.
Отъезд в Беларусь - маневр, чтобы встряхнуть команду? Нам нужны любые шаги, чтобы встряхнуть команду", - сказал специалист на Youtube-канале РПЛ.
Напомним, после поражения от "Зенита" (0:4) в 24-м туре Гончаренко уехал на родину в Беларусь. В СМИ появилась информация, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА. Однако позже он вернулся к работе.
"Вчера сыграли в баскетбол". Гончаренко рассказал о подготовке к матчу со "Спартаком"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
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