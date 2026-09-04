Нападающий "Спартака" признался, что у него нет цели стать лучшим бомбардиром

Искренне считаю, что "Спартак" — самый великий клуб страны, и команда заслуживает занимать самые высокие места. Если получается забить гол, то это хорошо, но у меня нет цели стать лучшим бомбардиром", - сказал Солари.
Пабло Солари, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Спартак" в феврале прошлого года из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Действующее трудовое соглашение 25-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2029-го.
В нынешнем сезоне Солари принял участие в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 результативными передачами. Всего на счету вингера 17+11 по системе гол плюс пас в 63 играх.
Источник: "РБ Спорт"