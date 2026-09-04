Нападающий "Спартака" признался, что у него нет цели стать лучшим бомбардиром

Фото: ФК "Спартак"

Искренне считаю, что "Спартак" — самый великий клуб страны, и команда заслуживает занимать самые высокие места. Если получается забить гол, то это хорошо, но у меня нет цели стать лучшим бомбардиром", - сказал Солари.