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Нападающий "Спартака" признался, что у него нет цели стать лучшим бомбардиром

Игрок "Спартака" Пабло Солари ставит командные достижения выше личной статистики.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня нет цели стать лучшим бомбардиром "Спартака". Надо помогать команде, делать все от меня зависящее. Мы должны бороться за чемпионство и Кубок России.

Искренне считаю, что "Спартак" — самый великий клуб страны, и команда заслуживает занимать самые высокие места. Если получается забить гол, то это хорошо, но у меня нет цели стать лучшим бомбардиром", - сказал Солари.

Пабло Солари, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Спартак" в феврале прошлого года из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Действующее трудовое соглашение 25-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2029-го.

В нынешнем сезоне Солари принял участие в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 результативными передачами. Всего на счету вингера 17+11 по системе гол плюс пас в 63 играх.

Источник: "РБ Спорт"

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