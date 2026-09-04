Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала видео-ролик с презентацией игрового номера новичка команды Андрея Мостового. В составе "железнодорожников" вингер будет выступать под номером 77.
Ранее сегодня, 4 сентября, красно-зеленые официально сообщили о достижении договоренности с петербургским "Зенитом" о переходе 28-летнего футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
"Локомотив" презентовал игровой номер Мостового
Московский клуб показал игровой номер новичка.
Фото: ФК "Локомотив"