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"Локомотив" презентовал игровой номер Мостового

Московский клуб показал игровой номер новичка.
Фото: ФК "Локомотив"
Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала видео-ролик с презентацией игрового номера новичка команды Андрея Мостового. В составе "железнодорожников" вингер будет выступать под номером 77.

Ранее сегодня, 4 сентября, красно-зеленые официально сообщили о достижении договоренности с петербургским "Зенитом" о переходе 28-летнего футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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