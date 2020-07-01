- Нам запретили играть с "Уралом". Проводим дополнительные тесты, делаем все возможное. Напишем письмо "Рубину" с просьбой о переносе. Пока мы на карантине.
Молодежь? Это все-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года рождения? Ну куда это все? Куда мы тогда катимся? Нет, мы на это пойти не готовы, - цитирует Андреева СЭ.
Также спортивный директор "Оренбурга" сказал, что не знает, как игроки могли заразиться коронавирусом. Команда летела в общем самолете с другими пассажирами. Возможно, по словам Андреева, причина в этом. Руководитель утверждает, что клуб строго выполнял все предписания и регламент Роспотребнадзора.
Вероятнее всего, "Оренбургу" будет засчитано второе техническое поражение подряд. На данный момент у десяти представителей клуба подтвержден коронавирус.
"Оренбург" находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ. "Урал" в данный момент располагается на 10-м месте, имея в активе 28 очков.
Спортивный директор "Оренбурга": выставлять на матч детей 2003 года рождения? Куда мы тогда катимся?
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал отмену матча с "Уралом" в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
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