Кашшаи оценил уровень российских судей и назвал лучших арбитров

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о работе российских арбитров.
Фото: AFP
Венгерский специалист призвал дать дорогу молодым арбитрам, но подчеркнул, что в России есть квалифицированные судьи.

"Есть топовые судьи как Карасёв, Еськов, Иванов. Мне кажется нам надо открывать новые лица, дать новым арбитрам возможность зарекомендовать себя. Надо дать дорогу молодым арбитрам. Нужно повышать качество судейства. Сделать так, чтобы больше российских арбитров получали возможность работать на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы", - цитирует Кашшаи Sport24.


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Теги: Кашшаи
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