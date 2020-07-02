По словам Быстрова, "Зениту", лидирующему в РПЛ, даже не приходится полностью выкладываться на поле, чтобы побеждать.
"В последних матчах "Зенит" может не выкладываться на 100%, потому что соперники будут заведомо слабее. Все это понимают. Им достаточно включиться на 60%, чтобы обыгрывать и "Тамбов", и «Крылья Советов". Как бы они ни сопротивлялись, ведь там игроки выкладываются по полной. Это минус нашего чемпионата, что много матчей неравных соперников", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Питерцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. При этом они опережают ближайшего конкурента на 11 очков. После рестарта сезона РПЛ "Зенит" одержал три победы подряд.
Быстров: "Зениту" достаточно включиться на 60%, чтобы побеждать
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о конкуренции в РПЛ.
Фото: Матч ТВ
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