Иранский нападающий дважды нарушал режим самоизоляции. Клуб дважды штрафовал игрока.
"Спортивных санкций не последовало – Азмун вышел в основном составе и играл Но он наказан рублем. Санкция очень серьёзная, сумму мы не разглашаем", - цитирует Медведева "Спорт-Экспресс".
Сперва Азмун вместе с полузащитником "Крыльев Советов" Сафой Хади гулял в центре Санкт-Петербурга. А затем иранец был замечен в одном из ресторанов города.
"Сумму не разглашаем, но санкция серьёзная". Гендиректор "Зенита" рассказал, как клуб наказал Азмуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о наказании форварда клуба Сердара Азмуна.
Фото: ТАСС
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