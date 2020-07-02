По данным СМИ, нападающим интересуются "Наполи", "Атлетико" и "Арсенал".
"Будет очень досадно, если Сердар покинет наш чемпионат. Наверное, Азмуну было бы полезно попробовать себя ещё где-то. Но, по моим ощущениям, ему вполне комфортно в Питере. Переезжать в другую среду для парня такого склада непросто. Условно говоря, в Турции ему было бы проще, а вот в европейском клубе — сомневаюсь", — цитирует Непомнящего "Спорт-Уикэнд".
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов говорил, что Азмун хочет покинуть "Зенит", чтобы попробовать силы в Европе. Сам футболист утверждал, что готов к переходу, но не против задержаться в "Зените".
Непомнящий сомневается, что Азмун сможет заиграть в Европе
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе форварда "Зенита" Сердара Азмуна в один из европейских клубов.
Фото: ТАСС
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