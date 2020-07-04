"В договоре аренды было право на выкуп игрока, и "Арсенал" им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше — у нас есть право обратного выкупа", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Лесовой выступал за тульский клуб с 2018 года на правах аренды. Вчера "Арсенал" объявил о подписании трехлетнего контракта с 22-летним футболистом.
В нынешнем сезоне Лесовой забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
"Арсенал" после 25 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов.
Сегодня туляки в 26-м туре сыграют в гостях с московским "Динамо".
Медведев сообщил, что у "Зенита" есть право обратного выкупа Лесового
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что у клуба есть опция обратного выкупа полузащитника Даниила Лесового у "Арсенала".
Фото: © РИА Новости
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