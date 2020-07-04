Новиков - после поражения от "Арсенала": оправдываться не хочется. Весь матч провели в атаке

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков выразил эмоции после проигранного матча с тульским "Арсеналом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Весь матч провели в атаке. Соперник качественно оборонялся, использовал свой момент и победил. Оправдываться не хочется. Не считаю, что физически мы готовы хуже других команд.

С середины второго тайма было тяжело Комличенко и Филиппу. Им не хватает физики. Шиманьски уже вернулся из больницы. Каборе и Н'Жье вернутся на днях, но не уверен, что они нам помогут в этом сезоне, - цитирует Новикова Чемпионат.

Игра завершилось победой тульского "Арсенала" со счетом 1:0. Счет открыл нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте матча. Затем на 35-й минуте встречи за грубый фол был удален капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров.

"Динамо" провело в атаке большую часть игры, однако счет сравнять москвичам так и не удалось.

Тульская команда набирает 31 очко и поднимается на 9-е место в таблице, у бело-голубых остается 32 балла и 8-я строчка.


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Теги: Новиков Динамо Арсенал Тула
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