"Спартак" проиграл "Тамбову" в 26-м туре чемпионате России со счетом 2:3. Это поражение стало для красно-белых 12-м в сезоне.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
"Хочу сказать, что я верю в команду и ребят, я знаю, что они хорошо работают. Я понимаю настроение болельщиков. Могу сказать, что я делаю все зависящее от себя, работаю 20 часов в сутки, думаю о команде. Этот сезон очень непростой, и все мы будем счастливы, когда он закончится", - цитирует Тедеско Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Тедеско: этот сезон очень непростой, и все мы будем счастливы, когда он закончится
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после поражения от "Тамбова" (2:3) рассказал, что понимает недовольство болельщиков.
Фото: ТАСС
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