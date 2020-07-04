Червиченко: "Спартак" вновь наказал сам себя

- О матче:
Лучшим заголовком статьи для этого матча будет "Преступление и наказание". Под "преступлением" подразумевается отсутствие ВАР на эту игру. Честно говоря, я не понимаю, почему такое возможно, кто это регламентирует и как принимается такое решение. Неужели истерик одного из руководителей клубов хватает для того, чтобы 7 матчей в туре проводились с ВАР, а один - без? Хотелось бы всё-таки понимать юридическую регламентацию, почему можно проводить матч без ВАР. Я так и не смог этого понять.
Объяснение, что только на четырёх матчах в один день может быть ВАР? А почему только на 4? А почему "Тамбов" получился обделённым ВАР? Ладно "Спартак", президент которого недоволен работой этой системы, и все в клубе за ним повторяют, что все проблемы в ВАР, а не в том, что они играть не умеют. Тамбовчане-то почему лишены этой системы? "Тамбов" такой же участник чемпионата, который как и все хочет правды и справедливости.
А изначально всё работало идеально: забивается "левый" пенальти, затем нет возможности просмотреть нормальный повтор эпизода, где Максименко выбил мяч то ли с линии ворот, то ли за линией, хоть комментатор матча (болельщик "Спартака") сразу же заявил, что гола не было, хотя как он это увидел - непонятно, ведь 3 разных повтора не дали чёткого ответа.
А затем последовало "наказание". "Тамбов" - молодцы, красавцы, вырвали 3 очка. И вот дальше возникли моменты у "Спартака", где ВАР им мог бы пригодиться, и наверняка один из спорных эпизодов был бы в пользу хозяев поля. Либо был бы засчитан гол Соболева, который я так и не понял почему отменили, либо в конце поставили бы пенальти в ворота гостей, хотя вероятность этого куда меньше.
В общем, "Спартак" вновь наказал сам себя. Я не могу сказать, что он заслуженно проиграл. Скорее, москвичи наиграли на ничью, но такими категориями сложно рассуждать, учитывая все обстоятельства в этом матче.
- О предстоящем матче "Спартак" - "Локомотив":
Думаю, "железнодорожники" всё ещё едут неплохо на багаже Сёмина, исполнители и сыгранность у них лучше. Правда, матч пройдёт на поле "Спартака", и здесь может сыграть заметную роль фактор поддержки своих болельщиков. Но я думаю, "Локомотив" победит 2:1. У "Спартака" меньше мотивации, да и молодёжь не готова соперничать с такими футболистами, как у "красно-зелёных". Хотя, тут также многое зависит и от ВАР, а то вдруг и здесь его не будет.
Червиченко: "Спартак" вновь наказал сам себя
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (2:3) в 26-м туре Премьер-Лиги.
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