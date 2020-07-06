Источник: Азмуну грозит смертная казнь за имитацию полового акта с Дзюбой

ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ?— ДайУдаритЪ (@daiudarit) July 6, 2020
Полное взаимопонимание у форвардов "Зенита"?
Даже Семак в шоке?
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Как сообщает Советский Спорт, в Иране предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. За доказанный сексуальный контакт двух мужчин полагается смертная казнь. А имитация подобных отношений - так называемый тафхиз - влечет за собой наказание в виде ста ударов плетью. Либо смертную казнь, если подобные действия в отношении мусульманина совершил немусульманин.
Нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун в раздевалке после матча оказались в центре внимания. Дзюба во время празднования взял иранца за шею и начал имитировать с ним половой акт. Капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович после этого отгонял Дзюбу от Азмуна с помощью дезодоранта.
Артем Дзюба в нынешнем сезоне забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Сердар Азмун оформил 13 мячей и сделал 6 ассистов.
"Зенит" стал досрочным чемпионом России за 4 тура до конца. В активе команды 62 очка. У ближайшего преследователя "Локомотива" 49 баллов.