Руководство "Уфы" готово отпустить Газизова

Глава попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб готов отпустить Шамиля Газизова, если поступит конкретное предложение.
Фото: РИА Новости
Ранее сообщалось, что существует большая вероятность прихода в "Спартак" генерального директора уфимцев Шамиля Газизова. Вместе с ним на замену Доменико Тедеско может прийти и тренер Вадим Евсеев.

- Если когда-нибудь у любого из наших сотрудников появится логичный и правильный вариант продолжения карьеры, мы препятствовать не будем. Тем более, когда речь идет о человеке, который так много сделал для клуба, сделал его самым успешным в России. Подчеркну, что я говорю в сослагательном наклонении.

Если говорить конкретно, то к главе Республики пока никто не обращался. Пока этого не случится, бессмысленно что-то обсуждать, - цитирует Мурзагулова СЭ.

Об уходе гендиректора красно-белых Томаса Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.

Предполагается, что "Спартак" объявит, кто заменит Цорна не позднее 15 июля. В числе претендентов также называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".


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Теги: Газизов Уфа Спартак
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