Ранее сообщалось, что существует большая вероятность прихода в "Спартак" генерального директора уфимцев Шамиля Газизова. Вместе с ним на замену Доменико Тедеско может прийти и тренер Вадим Евсеев.
- Если когда-нибудь у любого из наших сотрудников появится логичный и правильный вариант продолжения карьеры, мы препятствовать не будем. Тем более, когда речь идет о человеке, который так много сделал для клуба, сделал его самым успешным в России. Подчеркну, что я говорю в сослагательном наклонении.
Если говорить конкретно, то к главе Республики пока никто не обращался. Пока этого не случится, бессмысленно что-то обсуждать, - цитирует Мурзагулова СЭ.
Об уходе гендиректора красно-белых Томаса Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
Предполагается, что "Спартак" объявит, кто заменит Цорна не позднее 15 июля. В числе претендентов также называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".
Руководство "Уфы" готово отпустить Газизова
Глава попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб готов отпустить Шамиля Газизова, если поступит конкретное предложение.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!