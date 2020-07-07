"Из "Спартака" ко мне никто не обращался. Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, с большим интересом его рассмотрю. Замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом — "Монако". Эти цвета для меня особы дороги", - приводит слова Васильева "СЭ".
Вадим Васильев занимал должность вице-президента и генерального директора французского клуба на протяжении 6 лет - с 2013 года по 2019-й. За это время "Монако" поднялся в Лигу 1, стал чемпионом Франции, становился серебряным и бронзовым призёром Лиги 1.
"Спартак" сегодня объявил об увольнении Томаса Цорна, который занимал должность генерального директора красно-белых. Сообщалось, что его место могут занять Вадим Васильев и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Васильев: из "Спартака" ко мне никто не обращался
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал слухи о возможном назначении его на должность генерального директора московского "Спартака".
Фото: ФК "Монако"
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