Аргентинцы готовы принять предложение армейцев. Руководство клуба устраивает сумма в 9 миллионов евро, но в "Сан-Лоренсо" хотят продать ЦСКА 80% прав на 21-летнего нападающего. Сейчас стороны на стадии переговоров, однако отмечается, что они с большей долей вероятности пройдут успешно.
В текущем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.
ЦСКА располагается на 5-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 43 очка.
Источник: Чемпионат
ЦСКА готов заплатить 9 млн евро за 90% прав на Гайча, сделка близка к завершению
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч с большой долей вероятности окажется в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
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