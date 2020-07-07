Хавбек "Рубина" Абильдгор: такая жаркая погода - это не то, к чему я привык

Полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Фото: ФК "Рубин"