- Конечно, такая жаркая погода - это не то, к чему я привык. Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться.
У "Краснодара" много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными. Постараемся продолжить победную поступь, - цитирует Абильдгора сайт "Рубина".
Тренер команды Леонид Слуцкий также отмечал, что из-за жаркой погоды подготовка к матчам стала изнурительной. По словам наставника, решение об участии футболистов в игре будет приниматься накануне.
Встреча состоится в Казани завтра. Начало матча в 20.30 по мск.
"Краснодар" находится на 3-м месте таблицы, в активе команды 45 очков. У "Рубина" 30 баллов и 12-я строчка.
Игрок из Дании Оливер Абильдгор присоединился к казанской команде в этом году. В текущем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ.
Хавбек "Рубина" Абильдгор: такая жаркая погода - это не то, к чему я привык
Полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Рубин"
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