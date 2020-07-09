Медведев сообщил, что в клубе приняли программу экономии по всем направлении деятельности, руководство ведет переговоры с действующими и потенциальными спонсорами.
"Тем не менее "затянуть пояса" — это не художественный образ, а реальность.
Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определённые корректировки зарплат", — приводит слова Медведева "Спорт уик-энд".
Ранее известный блогер Василий Уткин назвал причиной победы "Зенита" в чемпионате России бюджет в 18 миллиардов рублей. С ним не согласился комментатор Геннадий Орлов.
"Зенит" прошлым летом совершил самый дорогой трансфер сезона в РПЛ, приобретя полузащитника "Барселоны" Малкома за 40 миллионов евро.
"Зенит" во второй раз подряд стал чемпионом России и установил рекорд, оформив титул за четыре тура до финиша сезона. 19 июля петербуржцы примут в полуфинале Кубка России "Спартак".
Медведев рассказал, что "Зениту" придется "затянуть пояса"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о грядущем сокращении бюджета шестикратных чемпионов России.
Фото: ФК "Зенит"
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