"Если ты работаешь в "Спартаке", то у тебя может быть только одна цель - первое место. В моем понимании, если внести совсем небольшие изменения, то появится огромный шанс.
Мне приятно кинуть "Зениту" перчатку, вызов - при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско", - цитирует Газизова "СЭ".
"Зенит" оформил чемпионство за 4 тура до финиша, "Спартак" после 27 туров идет восьмым с 33 очками и 32-очковым отставанием от петербуржцев. После поражения от "Тамбова" (2:3) с поста гендиректора красно-белых был уволен Томас Цорн.
"Уфа" под руководством Газизова по итогам 27 туров забралась в таблице выше "Спартака" и расположилась на потенциально еврокубковом шестом месте.
Газизов: мне приятно кинуть "Зениту" перчатку. В "Спартаке" одна цель - первое место
Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своих чемпионских амбициях. Он намерен бороться с "Зенитом" за титул.
Фото: ФК "Уфа"
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