Газизов: "Спартак" - самый популярный футбольный бренд в стране. Я готов к давлению

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился мнением о своих перспективах в московском клубе.
Фото: Чемпионат
- Я - менеджер и профессионально отношусь к своей работе. Понимаю, что не все будут довольны моими решениями. Должен быть готов к критике, прессу и так далее.

- "Спартак" - это огромная армия болельщиков. Это самый популярный футбольный бренд в стране. Я готов к давлению. Но работать буду только с первым лицом - с Леонидом Арнольдовичем.

Менеджеры и тренеры в "Спартаке" работают недолго? Надеюсь, мне удастся переломить ситуацию, - цитирует Газизова СЭ.

"Спартак" после 27 туров идет восьмым с 33 очками и 32-очковым отставанием от чемпиона - петербургского "Зенита". После поражения от "Тамбова" (2:3) с поста гендиректора красно-белых был уволен Томас Цорн.

"Уфа" под руководством Шамиля Газизова по итогам 27 туров забралась в таблице выше "Спартака" и расположилась на потенциально еврокубковом шестом месте. Менеджер присоединился к красно-белым накануне. О назначении сообщил журналистам лично президент "Спартака" Леонид Федун после матча с "Локомотивом".

Следующий матч красно-белые проведут на выезде в Сочи. Игра начнется завтра в 20.30 по мск.


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Теги: Газизов Спартак
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