В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. Тедеско был удален в первом тайме.
Сегодня стало известно, что Тедеско дисквалифицирован на три тура.
"Я Тедеско всегда считал тренером не для "Спартака". Это поведение недопустимо. В Германии он себя так не вел. Я думаю он все делает для того, чтобы его уволили с хорошей компенсацией", - цитирует Чернышова Sport24.
Тедеско возглавляет "Спартак" с осени 2019 года. Ранее специалист сообщил, что не планирует уходить из клуба.
"Думаю, он все делает для того, чтобы его уволили с хорошей компенсацией". Чернышов - о Тедеско
Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов считает, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско добивается отставки, чтобы получить компенсацию.
Фото: ФК "Спартак"
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