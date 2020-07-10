- Главная задача - сохранить прописку в премьер-лиге. Если не решишь текущую задачу, то дальше будет не о чем говорить. Она сложная, но выполнимая. Есть позиции, которые мы планировали укрепить, и нам это удалось, и есть позиции, которые не удалось укрепить и, думаю, что уже не удастся. В любом случае есть костяк команды, - сказал Слуцкий в эфире Матч ТВ.
49-летний Леонид Слуцкий тренирует казанцев с декабря 2019 года. "Рубин" находится на 9-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка.
Следующую игру команда проведет на выезде с ЦСКА 12 июля. Начало - в 18.30 по мск. Напомним, что специалист тренировал армейцев с 2009 по 2016. При нем команда трижды становилась чемпионом России, два раза брала Кубок страны и дважды - Суперкубок.
Слуцкий назвал главную цель "Рубина" в текущем сезоне
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий назвал главную цель команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Рубин"
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