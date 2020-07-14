Сегодня в своём инстграме Сёмин призвал Кикнадзе уйти в отставку и отдать обещанные им бонусы семье умершего футболиста Самохвалова.
- Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Жест Кикнадзе? Я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать того.
Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого – не определяю, - приводит слова Мещерякова "СЭ".
Ранее Василий Кикнадзе признался, что показал средний палец в сторону трибуны фанатов в ответ на оскорбления в ходе матча 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Мещеряков: не интересует, что опубликовал Юрий Палыч
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на обращения экс-главного тренера команды Юрия Сёмина к генеральному директору московского клуба Василию Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
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