В конце первого тайма судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота красно-белых. Немецкий специалист остался недоволен решением арбитра, после чего Лапочкин показал последовательно две желтые карточки и красную. Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, что-то кричал в адрес судей, толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.
- Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен "Спартак". И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.
Тедеско сейчас более эмоционален, чем обычно? Он всегда эмоционален. Единственное - хочется, чтобы Тедеско все-таки не получал красных карточек, - цитирует Джикию "РГ".
Доменико Тедеско также был вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Специалист пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется. Тедеско сможет руководить командой от бровки во время полуфинального матча с "Зенитом" 19 июля.
Джикия: хочется, чтобы Тедеско все-таки не получал красных карточек
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, который был удален в матче 27-го тура с "Локомотивом" и пропустит концовку сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
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