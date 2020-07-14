Напомним, что после 28 тура РПЛ "Спартак" занимает 11 место. В предыдущем туре красно-белые проиграли "Сочи" (0:1).
- Могу связать эти вещи с тем, что у нас все же неопытная команда. К сожалению, у нас бывают провалы в матчах, и за них нас наказывают голами. Вообще есть куча мелочей, которые приходят с годами. Мы же сравнительно недавно играем таким составом, так что нам нужно время, - приводит "РГ" слова футболиста.
В текущем сезоне РПЛ Георгий Джикия провёл 25 матчей и забил один гол. Также на счету защитника семь жёлтых карточек и одно удаление.
В следующем туре "Спартак" примет грозненский "Ахмат".
Джикия объяснил, почему "Спартак" проваливается в концовках матчей
Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопрос, почему красно-белые чаще допускают ошибки в концовках матчей.
Фото: ФК "Спартак"
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