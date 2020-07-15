7 из 17 мячей форвард забил с пенальти. Ранее столько же голов он оформил за "Ростов" в сезоне-2013/14, играя на правах аренды из "Спартака".
Для обновления рекорда Дзюбе потребовалось 27 игр. Он может превзойти свой результат, если забьет в последнем туре чемпионата с "Ростовом".
Дзюба обновил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил в текущем розыгрыше РПЛ 17 голов и обновил личный рекорд результативности.
Фото: Global Look Press
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