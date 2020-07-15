Счет был открыт уже на 2-й минуте встречи. В свои ворота гол забил капитан гостей Андрей Малых. Паритет установил нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе ровно через полчаса после автогола.
Во втором тайме Сердар Азмун удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте иранец оформил дубль и догнал Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров сезона. Однако россиянин снова вышел в гонке снайперов вперед, забив в дополнительное время. Азмун выступил ассистентом. Итог матча - 4:1.
Во втором тайме движение было получше, мы старались выполнять то, что хотел от нас тренер. Дзюба? Мы старались помочь своей команде одержать победу, и это самое главное. Гонка бомбардиров? Мы вместе, в одной команде. Нет разницы кто забивает, - сказал Азмун в эфире Матч ТВ.
"Зениту" в чемпионате осталось сыграть с "Ростовом". Также сине-бело-голубые примут дома "Спартак" в рамках полуфинала Кубка России.
Азмун: гонка бомбардиров? Мы с Дзюбой в одной команде. Нет разницы кто забивает
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун подвел итоги матча с "Оренбургом" в 29-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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