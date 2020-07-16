22-летний футболист фарм-клуба "Локомотива" "Казанки" умер во время пробежки в апреле. Его вдову Анну приняли на работу в клуб с зарплатой 50 тысяч рублей, но 45 тысяч она отдавала за аренду квартиры. Покупать жилье Анне и оставшемуся у Иннокентия двухлетнему сыну клуб не стал.
"Клуб совсем не обязан и, скорее всего, не может. Завод же не купит квартиру семье умершего рабочего...
Но люди - могут. Это природа благотворительности и ее, если угодно, ниша. Там и помогают, где система избыточно неповоротлива, холодна (на самом деле она такой и должна быть, чтобы функционировать)
Это мы можем помочь друг другу", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
10 миллионов рублей Савин собрал спустя сутки после выхода выпуска на канале "КраСава" и открытия сбора.
"Завод же не купит квартиру семье умершего рабочего". Уткин - об отказе "Локо" помочь с жильем семье Самохвалова.
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал благотворительную акцию своего коллеги Евгения Савина. В ее рамках "КраСава" собрал 10 млн рублей для семьи Иннокентия Самохвалова.
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