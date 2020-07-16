"Завод же не купит квартиру семье умершего рабочего". Уткин - об отказе "Локо" помочь с жильем семье Самохвалова.

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал благотворительную акцию своего коллеги Евгения Савина. В ее рамках "КраСава" собрал 10 млн рублей для семьи Иннокентия Самохвалова.