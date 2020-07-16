Новиков: если палку долго гнуть, она рано или поздно сломается

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков подвёл итоги матча 29-го тура с "Уфой" (1:0).

"Тяжелейшая игра. Плохой первый тайм, очень плохой. Пришлось в перерыве встряхнуть команду. Во втором тайме наконец-то пошло движение, которое мы хотели видеть в игре с командой, которая обороняется большими силами.

Как известно, если палку долго гнуть, она рано или поздно сломается. Что сегодня и получилось. За счет давления заработали 11-метровый, который четко реализовали.

Сразу после игры улетаем в Краснодар, чтобы не терять много времени на перелеты", - сказал Новиков в эфире ютуб-канала РПЛ.


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Теги: Новиков Динамо Уфа
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