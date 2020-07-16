Евсеев - об игре с "Динамо": пропустили, проиграли, но не сдались Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения от "Динамо" в матче 29-го тура РПЛ. View this post on Instagram Перед матчем было понятно, что придётся тяжело. Но мы вышли, чтобы попытаться выиграть. Пропустили, проиграли, но не сдались. Спасибо ребятам. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) on Jul 16, 2020 at 11:32am PDT Матч закончился победой бело-голубых 1:0. 11-метровый на 79-й минуте реализовал Жоаозиньо. "Уфа" сравнять счет не смогла.В заключительном туре чемпионата подопечным Евсеева предстоит сыграть дома с "Арсеналом". Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 09:12 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Евсеев Уфа Динамо Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5