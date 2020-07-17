- Такой угрозы не было. Понятно, что есть травмы, другие причины, по которым выбывают люди. Конечно, с этим графиком скамейка у нас стала сильно короче, состав далек от основного. Я думаю, наша система работает хорошо, ее не разрушить и не улучшить, - цитирует Мурзагулова ГорОбзор.
Ранее стало известно, что в уфимском клубе три человека заражено COVID-19. Также появлялись слухи, что в "Уфе" могли заразиться сразу пять футболистов. В матче минувшего тура башкирская команды проиграла "Динамо" со счетом 0:1.
В следующем туре "Уфе" предстоит сыграть с тульским "Арсеналом". Начало встречи 22 июля в 19.00 по мск.
В "Уфе" рассказали, мог ли отмениться матч с "Динамо"
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос, мог ли отмениться матч 29-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ГорОбзор
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