Ранее, комментируя видео с имитацией полового акта форвардов "Зенита" Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, гендиректор сине-бело-голубых заявил, что игроки хотели показать "Спартаку", как с ним поступят в матче Кубка России.
Высказывания Медведева не понравились фанатам красно-белых. Их поддержал президент клуба Леонид Федун, обратившийся в комитет по этике.
- Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: "Шутка про "Спартак" была неудачной". Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном, - цитирует Созина Чемпионат.
19 июля "Зенит" проведёт матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком". Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге. Начало - в 18.30 по мск.
Медведев извинился перед Федуном: шутка про "Спартак" была неудачной
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев принес извинения за свое высказывание в сторону "Спартака".
Фото: ТАСС
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