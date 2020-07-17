- За слова Федуна, что "Спартак" был бы чемпионом, если бы его судили, как "Зенит", на него не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно "Спартак" не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть "Зенит", - цитирует Боярского Всё про спорт.
Также актер отметил, что вся страна будет следить за противостоянием "Зенита" и "Спартака" в полуфинальной встрече Кубка России. По словам Боярского, он будет болеть за команду из Санкт-Петербурга, однако москвичи играют хорошо.
Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Боярский: "Спартак" не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда
Известный болельщик "Зенита", российский актер и музыкант Михаил Боярский поделился эмоциями перед противостоянием петербургского клуба и "Спартака" в полуфинале Кубка России.
Фото: Известия
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