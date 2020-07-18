- До моего прихода проводились какие-то встречи. Но официальных предложений клубу не поступало и всерьез такое партнерство не рассматривалось. Сейчас мне передают дела, и подобные решения не могут быть приняты без моего участия, - цитирует Газизова СЭ.
Ранее сообщалось, что клубы в будущем могут тесно работать вместе. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу "Спартака", смогут получить практику в подмосковном клубе. И, напротив, у красно-белых появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
Подопечные Юрана в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем "Химки" не могут получить лицензию.
Газизов: до моего прихода проводились какие-то встречи с "Химками"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном сотрудничестве красно-белых и "Химок".
Фото: bookmaker-ratings.ru
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