"Я должен отметить, что в России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за своего цвета кожи. Никто и никогда не напоминал мне здесь, что я — темнокожий. Я здесь очень счастлив. Иногда рассказываю об этом людям во Франции, а они не понимают этого", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Бумаль отметил, что во Франции он каждый день сталкивался с белым, который говорил ему, что он находится не там, где должен быть.
Бумаль выступает за "Урал" с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний хавбек провел 15 матчей и получил 7 желтых карточек.
Игрок "Урала" Бумаль: не встану на одно колено, если забью гол
Бумаль: в России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за своего цвета кожи
Полузащитник екатеринбургской команды Петрюс Бумаль рассказал, что в России не сталкивался с расизмом.
Фото: © ФК "Урал"
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