"Быки" проиграли со счетом 0:2 и потеряли шансы занять второе место в таблице по итогам сезоне. "Локомотив" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
"Краснодар" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, если сохранит 3-е место в таблице.
"Победы добивается тот, кто меньше ошибается, в таком графике каждая ошибка может стоить дорого. Этих ошибок в последних матчах мы допустили непозволительное количество. Потеряв футболиста, мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в контратаках", - цитирует Мусаева ТАСС.
Мусаев: в таком графике каждая ошибка может стоить дорого
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги перенесенного матча 23-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: © РИА Новости
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